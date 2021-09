Der er 132 indlagte patienter på de danske sygehuse. Størstedelen er ikke vaccineret. Det gælder især i de yngre aldersgrupper under 50 år.

Artiklen: To ud af tre coronapatienter er ikke vaccineret

To ud af tre coronapatienter er ikke vaccineret

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive indlagt omkring otte gange højere for ikkevaccinerede.

To ud af tre af coronapatienter på de danske sygehuse er ikke vaccineret. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Blandt de indlagte under 50 år er stort set ingen vaccineret, mens det for indlagte over 65 år er omtrent hver anden.

- Selv om antallet af indlagte, der er færdigvaccineret, er steget lidt de seneste uger, er forekomsten blandt denne gruppe fortsat lav.

- Det betyder, at risikoen for at blive indlagt, når man er færdigvaccineret og har opnået fuld vaccineeffekt, er meget lille, skriver Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive indlagt omkring otte gange højere for ikkevaccinerede sammenlignet med personer, der har fået begge stik.

Det er beregnet ved at se på, hvor mange indlæggelser der er per 100.000 indbyggere i gruppen af henholdsvis færdigvaccinerede og ikkevaccinerede.

Sundhedsstyrelsen skriver, at det er personer godt oppe i alderen med et meget svækket immunforsvar, som bliver smittet, selv om de er færdigvaccineret.

Sundhedsstyrelsen besluttede for nylig at begynde at give et tredje stik til netop denne gruppe.

Den tæller blandt andet visse kræftpatienter og patienter med kraftigt svækket immunforsvar.

Derudover har man også besluttet at give stik nummer tre til beboere på plejehjem, hvor der på det seneste er set et stigende smittetilfælde, selv om de fleste er blevet færdigvaccineret. De første er blevet stukket i denne uge.