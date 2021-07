To tog kører sammen: DSB stopper tog til Københavns Lufthavn

To tog holder stille ved Københavns Lufthavn, efter at der skete en fejl, da de skulle kobles sammen.

Der kører i øjeblikket ikke tog til Københavns Lufthavn.

Det oplyser DSB.

To tog står stille nær lufthavnen, efter at der skete en fejl, da de skulle kobles sammen på et såkaldt rangerspor tidligere søndag.

Københavns Politi oplyser til Ritzau, at man nu er ved at danne sig et overblik over de materielle skader og eventuelle personskader. Politiet oplyser, at der ikke var nogen rejsende om bord på toget, da uheldet skete.

Sammenstødet har resulteret i, at der i øjeblikket ikke kan komme tog frem til lufthavnen.

Tog fra Malmø til Københavns Hovedbanegård kører derfor i øjeblikket i en bue uden om lufthavnen.

Skal man til lufthavnen, skal man derimod tage til Tårnby først, oplyser DSB.

Herfra har DSB bestilt togbusser, der kommer til at køre i pendulfart mellem Tårnby og Lufthavnen.

Driftsstoppet kommer ovenpå en hektisk lørdag for DSB.

En række signalproblemer i Hvidovre og København udfordrede togtrafikken på hele Sjælland.

Mellem København og Roskilde blev der meldt om store forsinkelser, og på Kystbanen, der løber mellem København og Helsingør, samt Øresundsbanen mellem København og Malmø blev trafikken ligefrem indstillet.

Søndagens sammenstød skyldtes, at de to tog, der skulle kobles sammen, kom til at gøre det med for stor hastighed.