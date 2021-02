To test om ugen kan bryde smittekæder hurtigere

På Aarhus Universitet vurderer adjungeret professor på klinisk institut Eskild Petersen, at det er en god idé.

De to ugentlige test er onsdag blevet præsenteret som den fremtidige teststrategi i Danmark.

To test om ugen kan blive normalen for blandt andet skoleelever og studerende, når samfundet genåbner.

- Det giver god mening, for ved at teste to gange om ugen fanger man langt flere og kan dermed bedre holde styre på epidemien.

- Det er den bedste bud på, hvordan man kan genåbne for eksempel skolerne i den nuværende situation.

- Vi står lige nu i en situation, hvor den britiske variant er blevet dominerende, og hvor smittetrykket måske er på vej op, men der samtidig er et stort ønske for at genåbne.

- Alternativet er at blive ved med at lukke ned, og det er for mange ved at blive ubærligt, siger Eskild Petersen.

Han peger på, at man ved to ugentlige test hos alle hurtigere vil kunne bryde smittekæder.

- Den vil kunne fange smittede tidligere og forkorte den periode, hvor man smitter andre.

- Det er simpelthen et spørgsmål om at kunne få trevlet smittevejene op og hurtigt se, hvem der har været ens nære kontakter og få dem isoleret, siger han.

På Roskilde Universitetscenter (RUC) vurderer lektor i medicinalbiologi Peter Kamp Busk ikke, at det er den rette vej at gå i forbindelse med genåbningen.

Han vurderer ikke, at der pengene værd at kaste milliarder efter så omfattende et testprogram.

Han vurderer i stedet, at man skal arbejde på lynhurtige svar på pcr-test - samme dag - og en langt hurtigere smitteopsporing.

- Man skal have hurtig testning på pcr-test. Det kan lade sig gøre ved en hurtigere logistik mellem testcentre og laboratorier.

- Samtidig skal opsporingen af nære kontakter ske samme dag og langt mere intensivt, så man hurtigere får brudt smittekæder. Det ville jeg prioritere, siger Peter Kamp Busk.