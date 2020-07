To svenskere idømmes fængsel for bombe ved Skattestyrelsen

Torsdag eftermiddag er to mænd i Københavns Byret blevet idømt fængselsstraffe for den kraftige bombesprængning.

Den 23-årige Nurettin Nuray Syuleyman idømmes fire års fængsel, mens 24-årige Zacharias Tamer Hamzi får en fængselsstraf på fem år.

Begge er svenske statsborgere og udvises af Danmark for bestandig.

De to mænd - som i øvrigt er barndomsvenner - var tiltalt for at have fragtet en bombe i en svensk indregistreret varebil til Skattestyrelsen i København.

Og ikke mindst for at have udløst bomben foran styrelsens bygning.

Foruden at fragte og udløse bomben var de tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 114a om terrorisme.

Anklagemyndigheden mente, at det var tale om en terrorlignende handling, da mændene planlagde sprængningen og udløste bomben ved den danske myndighed. Men denne del frifindes de for.

Anklager Andreas Christensen forklarer efter dommen, at anklagemyndigheden med sagen ville "afprøve" bestemmelsen om terror.

Men domsmandsretten fandt det ikke bevist, at de tiltalte ville lave omfattende ødelæggelser, eller at der var tale om en terrorhandling.

- Det er risikoen, når man påberåber sig en bestemmelse, som ikke er brugt før, siger han med henvisning til den pågældende terrorbestemmelse.

Eksplosionen medførte skader på Skattestyrelsens ejendom for cirka 6,2 millioner. Dertil kommer, at den nærliggende Nordhavn Station fik skader for knap 12.000 kroner.

Nurettin Nuray Syuleyman og Zacharias Tamer Hamzi har gennem sagen nægtet sig skyldige. De har erkendt sammen at have kørt i den pågældende varebil fra Malmø i Sverige til København.

Men her ophører enigheden også. De er således kommet med modstridende forklaringer om deres færden i den danske hovedstad.

Ifølge domsmandsretten fungerede 23-årige Syuleyman som chauffør, mens 24-årige Hamzi havde en mere aktiv rolle.

Det var ham, der anbragte og antændte bomben. Derfor har han fået fem års fængsel, mens Syuleyman er blevet idømt fængsel i fire år.

Svensktalende pårørende til de nu dømte mænd var mødt op til domsafsigelsen i retssal 23 i Københavns Byret. Det var deres forsvarsadvokater til gengæld ikke.

Således havde advokaterne Michael Juul Eriksen og Kåre Traberg Smidt hver sendt en stedfortræder, da de selv var optaget til anden side.

Gennem hele retssagen har det været uklart, hvad der fik de to unge svenskere til at rejse til Danmark for at sprænge en bombe foran den danske skattestyrelse - hvis de altså var skyldige.

- Vi har virkelig gjort en stor indsats for at finde et motiv. Men det er ikke lykkedes, og vi finder nok aldrig ud af, hvad motivet for bombesprængningen var, siger anklager Andreas Christensen.

Han gik efter en dom på syv års fængsel til begge.

Mændene har bedt om tid til at overveje, om dommen skal ankes.