To skud gennem hoveddør vækker mand i rækkehus i Aalborg

En mand i et rækkehus i Aalborg blev natten til fredag vækket, da en eller flere personer skød igennem hans dør med et haglgevær.

Anmeldelsen fra den 46-årige mand kom klokken 00.09 fredag.

Da politiet kom ud til rækkehuset, som ligger på Byvænget i Aalborg, var der to skudhuller fra hagl, som var trængt igennem døren.

Manden, som bor alene, kom ikke til skade under episoden, fortæller vagtchefen.

- Det ligner mest af alt et forsøg på en trussel eller en advarsel. Men det er stadigvæk ultrafarligt, hvis haglene kommer langt ind i huset, siger Jess Falberg.

Manden lå ifølge vagtchefen og sov i sit soveværelse, da skuddene blev affyret.

Kort efter hørte han en bil gasse op og køre væk.

Politiet ønsker endnu ikke at melde noget ud om et formodet motiv.

Sagen vurderes ikke umiddelbart at være banderelateret, der er ingen anholdte, og endnu eftersøges ingen særlige personer, fortæller vagtchefen.

Politiet har været ude at sikre sig spor på stedet og har blandt andet særlig interesse for bilen, der kørte fra stedet. Den 46-årige nåede ikke at se, hvilken model der var tale om.

Den 46-årige mand vil i løbet af fredag blive afhørt yderligere.