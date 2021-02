To skoler lukker ned igen efter opblussen i smitte

Børnene fra Munkevængets Skole og Brændkjærskolen i Kolding må vente en ekstra uge, før de kan vende tilbage fra vinterferien. Også otte institutioner i kommunen får ikke lov at slå dørene op på mandag.

Kolding Kommune har nemlig lukket ned for de to skoler og otte daginstitutioner, efter at de har været centrum for en kraftig opblussen i smitte med coronavirus.