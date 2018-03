To skibe kolliderer i Storebælt - det ene brød i brand

Et containerskib og et handelsskib er tirsdag morgen kollideret i Storebælt, og der har været en kortvarig brand på det ene skib.

- Klokken halv syv i morges får vi en melding om, at der er to skibe, der er kollideret nord for Romsø. På det ene er der udbrudt brand om bord.

- Der er faldet to containere over på handelsskibet fra containerskibet, og der er udbrudt brand i den ene container, siger vagtholdslederen.

Begge skibe har efterfølgende kastet anker.

- Nu skal vi have helt styr på situationen. Vi skal sikre, at de er så sødygtige, at de kan forlægge til et andet område, siger Klaus Rasmussen.

Der er hul i begge skibe, men hullerne er over vandlinjen.