Københavns Byret ventes onsdag at få travlt med at holde retsmøder om 13 personer, der er blevet anholdt tirsdag i en stor narkosag. Byretten skal afgøre, om der er grund til varetægtsfængsling. (Arkivfoto)

To rockere i Spanien og 13 anholdt i Danmark i stor narkosag

Politiet mener at have afsløret "meget velorganiseret kriminelt miljø". 15 er anholdt i Danmark og Spanien.

I en sag om indsmugling og handel med op til 200 kilo kokain har politiet tirsdag anholdt 12 mænd og en kvinde.

Det er sket i en større aktion, hvor betjente aflagde besøg på en stribe adresser i København, Nordsjælland og på den københavnske Vestegn.

I en samtidig aktion i Sydspanien har det lokale politi anholdt to danske rockere, der kræves udleveret til Danmark.

Det oplyser specialgruppen Særlig Efterforskning Øst, som hører under Københavns Politi.

Tirsdagens aktioner er rettet mod "et meget velorganiseret kriminelt miljø", lyder det fra vicepolitiinspektør Torben Henriksen i en pressemeddelelse.

- Vi befinder os i den absolut høje ende af skalaen for organiseret kriminalitet med nogle bagmænd, der - efter vores opfattelse - har adgang til kontakter og netværk, der er vidt forgrenet i Europa, siger han.

I efterforskningen har betjente arbejdet sammen med den europæiske politienhed Europol.

De anholdte i Danmark er mellem 20 og 56 år.

I forvejen har en dommer i Danmark vurderet mistanken mod de to danske statsborgere på 34 og 38 år på den spanske sydkyst. Begge er blevet varetægtsfængslet uden selv at være til stede.

Tirsdagens aktion hænger sammen med flere andre efterforskninger. Her er der blevet beslaglagt i alt cirka 20 millioner kroner, og syv personer er allerede blevet dømt, oplyser politiet.

De netop anholdte er ifølge politiets mistanke blevet betjent af et større vekselbureau i København.

Her har man sørget for hvidvask og for transport af penge, lyder det.

Tre mænd fra vekselbureauet blev i juni anholdt. To blev sigtet for hvidvask af 8,6 millioner kroner, kom det frem i grundlovsforhøret.

Den tredje blev sigtet for at svindle de offentlige kasser for godt to millioner kroner ved uberettiget lønkompensation i en af hjælpepakkerne.