Et knivstikkeri onsdag aften førte til, at fem personer er blevet anholdt.

To personer stukket med kniv under voldsomt masseslagsmål

Onsdag fik politiet anmeldelse om 20 personer i slåskamp. To har fået skader, men ikke livstruende.

To personer er onsdag aften blevet stukket med kniv under et masseslagsmål blandt en gruppe yngre mænd i Helsingør.

De to personer er ikke i livsfare. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch natten til torsdag.

Politiet fik klokken 21.41 en anmeldelse om, at omkring 20 personer sloges på en parkeringsplads i Helsingør nær boligområdet Vapnagård.

Fem personer er efterfølgende blevet anholdt.

- Vi er i gang med at klarlægge, om de har noget med det at gøre, siger David Buch.

Han oplyser, at der fortsat er afhøringer i gang.

Natten til torsdag undersøges gerningsstedet fortsat, fortæller vagtchefen.

Han ønsker endnu ikke at give et bud på et motiv.

- Der er ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger David Buch.