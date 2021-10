To personer sigtes for vold mod politi efter fodboldoptøjer

Betjentene blev ramt af kasteskyts, for eksempel sten, men ingen af dem er ifølge politiet kommet alvorligt til skade.

Fem politibetjente kom søndag på skadestuen i forbindelse med optøjer ved et lokalopgør mellem superligaklubberne Brøndby og FC København.

Urolighederne opstod, da fangrupperinger både før og efter kampen forsøgte at komme op at slås.

Politiet lagde sig imellem, men flere gange lykkedes det alligevel grupperne at tørne sammen.

Mandag oplyser politiet, at fem personer indtil videre er sigtet for lovovertrædelser inden, under og efter lokalopgøret.

To personer er sigtet for vold mod tjenestemand, mens en person er sigtet for vold mod en kontrollør på Brøndby Stadion.

Derudover er en fjerde sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, og en femte er sigtet for overtrædelse af maskeringsforbuddet.

Ingen af dem bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet oplyser, at man lige nu undersøger samlet 61 sager om vold mod politifolk. Det vides ikke, hvor mange personer sagerne er fordelt på.

Ifølge politiet er der dog "bestemt en mulighed for", at flere bliver sigtet.