To personer ramt af skud på Østerbro i København

To personer er ramt af skud på Østerbro i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T..

- 21.26 får vi en anmeldelse om, at en forudrettet er ramt af skud. Herefter viser det sig, at det er tale om to personer der er blevet ramt, siger vagtchef Michael Andersen til B.T.