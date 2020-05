To personer er set skyde efter mørk bil i København

- En borger på Hanstholmvej anmelder klokken 01.26 natten til søndag at have hørt noget, der minder om skud. Det var seks til otte høje brag, siger han.

Politiet har fundet afskudte hylstre på stedet. Hvor mange, der er fundet, vil efterforskningslederen ikke ud med, men der er tale om "en del", oplyser Kenneth Jensen.

Vidnet har fortalt, at to personer løb fra stedet, efter at der blev affyret skud mod en mørk bil. Vidnet nåede ikke at få øje på registreringsnummeret og lagde ikke mærke til hverken bilens størrelse eller bilmærke.

- Og om det er en person eller begge personer, der har skudt, det ved vi ikke endnu.

- Vi er færdige med vores undersøgelser på stedet, og nu er betjente ude for at samle overvågning ind, siger efterforskningslederen kort efter klokken 09 søndag formiddag.