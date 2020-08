To partiledere fik ikke invitation til fortroligt møde

Det skriver B.T., som har fået det oplyst af de to partier.

Josephine Fock bekræfter over for Ritzau, at hun ikke fik en invitation til det fortrolige møde.

- Jeg er ikke blevet kontaktet i forhold til invitation om orientering om Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er klart, at jeg selvfølgelig havde ryddet min kalender og deltaget, hvis jeg havde fået sådan en invitation, siger hun.

Josephine Fock har nu henvendt sig til statsminister Mette Frederiksen (S) for at få en forklaring på, hvorfor hun ikke blev indkaldt til mødet.

Enhedslisten fortæller til B.T, at Pernille Skipper hverken blev inviteret eller orienteret om sagen i løbet af weekenden.

Ifølge B.T. var de resterende partiledere til stede ved mødet undtagen Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Det skyldtes dog ifølge B.T. praktiske årsager.

Ritzau har kontaktet Statsministeriet, som ikke har nogen kommentarer.

I alt er tre chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste blev sendt hjem som følge af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har rejst mod FE.

Ud over FE-chefens Lars Findsen drejer det sig om chefen for ledelsesstaben og sektorchefen for indhentning.

Ud over de tre ledende medarbejdere i FE er også den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Efter planen skulle han ellers have tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september. Men det skal han altså ikke alligevel, oplyste Udenrigsministeriet mandag aften.

Hjemsendelserne sker, efter at TET har fået en bunke materiale fra "én eller flere whistleblowere".

I det har tilsynet læst sig frem til, at FE under Findsen både har skjult "afgørende oplysninger" for TET og ligefrem løjet om den måde, hvorpå den hemmelige tjeneste har indhentet og videregivet oplysninger.