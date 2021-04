To nye tilfælde af brasiliansk variant fundet i Danmark

Der er det seneste døgn fundet yderligere to smittetilfælde med den brasilianske variant af coronavirus i Danmark.

Dermed er der nu 12 bekræftede tilfælde i Danmark af varianten, der også er kendt under navnet P1. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er ikke nogen af de nyeste tilfælde, som indtil videre kædes sammen med en rejse i udlandet.

Desuden er der bekræftet et nyt tilfælde af den sydafrikanske variant. Dermed er der samlet 52 tilfælde af varianten i Danmark. Varianten går også under navnet B1351.

Begge varianter vurderes at være mindre følsomme over for antistoffer og mere smitsomme end de varianter, der har været de gængse i Danmark i størstedelen af coronaudbruddet.

De to varianter er derfor på sundhedsmyndighedernes radar, og man vil gerne undgå, at de spreder sig i landet.

Derfor bliver der lavet intensiveret smitteopsporing, hvis der er mistanke om smitte med de to varianter.

Det betyder, at det ikke kun er de nære kontakter til en smittet, som bliver opfordret til at gå i isolation og tage en test, men også nære kontakters nære kontakter.

Ud over de seneste bekræftede smittetilfælde er der 29 positive coronaprøver, som mistænkes at være enten den brasilianske eller sydafrikanske variant.

De prøver skal analyseres yderligere for at afdække, hvilken variant de præcist stammer fra.

Selv om der er fundet flere tilfælde af den brasilianske og sydafrikanske variant, er det fortsat den britiske variant - B117 - der er den dominerende i Danmark.

Varianten udgør mere end 90 procent af alle nye smittetilfælde, der bliver registreret i Danmark.

B117 vurderes ifølge SSI at være smitsom og føre til flere indlæggelser end de gængse varianter.

Vacciner vurderes til gengæld "formentlig ikke" til at have en nedsat effekt over for B117, skriver SSI på sin hjemmeside.