Flere borgere i Københavns Nordvestkvarter gik ud for at blive testet, efter at Københavns Kommune torsdag eftermiddag blev opmærksomme på, at den sydafrikanske variant af coronavirus var gået i udbrud. (Arkivfoto)

To nye smittetilfælde med smitsomme varianter fundet

Der er blevet fundet to nye smittetilfælde af en mere smitsom variant af coronavirus i Danmark.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Sundhedsministeren oplyser ikke umiddelbart, hvilken variant der er tale om, men nævner, at det kan være den sydafrikanske variant, B1351, eller den brasilianske variant P1.

Begge virusvarianter har en mutation, der gør virusset mere smitsomt og mere modstandsdygtigt over for antistoffer. Virusset kan derfor have nedsat følsomhed over for vaccinerne mod covid-19.

Han oplyser desuden, at de to tilfælde ikke har relation til det seneste smitteudbrud med den sydafrikanske virusvariant i Københavns Nordvestkvarter.

Han omtaler dog de to tilfælde som det 14. og det 15. tilfælde af sin slags.

- Der er fundet et 14. og 15. tilfælde. Vi afventer svar fra vores sekventering, før vi ved, om det er den sydafrikanske variant B.1.351 eller den brasiliansk variant P1, skriver han.

Den sydafrikanske virusvariant er den eneste variant af de to, der er konstateret ved 13 smittetilfælde i Danmark ifølge Statens Serum Institut (SSI).

Ud over at vise nedsat følsomhed over for vaccinen vurderes begge virusvarianter at være mere smitsomme end den oprindelige variant af coronavirus.

De deler nemlig samme mutation, 501Y, som den britiske variant af coronavirus, B117.

Den britiske variant af coronavirus har for alvor gjort sit indtog i de danske virusstatistikker, hvor den i sidste uge stod for 64,6 procent af alle de nye smittetilfælde.

Den brasilianske virusvariant P1 er endnu ikke fundet i Danmark. Den er imidlertid blevet konstateret ved fire coronasmittede i den svenske region Gävleborg, der ligger nord for Stockholm.

Den skabte tidligere på året overskrifter verden over, da den blev dominerende i et voldsomt udbrud af coronavirus smitte i den brasilianske millionby Manaus.

Det opsigtsvækkende var, at byen allerede havde været centrum for et kraftigt udbrud af smitte med coronavirus. Man regnede med, at der var flokimmunitet i byen.