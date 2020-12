To nætter i træk lukker politiet ulovlige fester i København

To gange på to nætter er Københavns Politi rykket ud for at sætte en stopper for fester i lejede lokaler, hvor for mange mennesker var mødt op for at deltage i festlighederne.

Natten til fredag blev en fest stoppet i Sydhavnen, mens det natten til lørdag var en fest i Vanløse, som sluttede brat. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.