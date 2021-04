To ministre underskriver aftaler om asylsamarbejde med Rwanda

Rwanda har fået besøg af to ministre, der har indgået aftaler for at styrke forholdet mellem landene.

Samarbejdet mellem Danmark og Rwanda bliver forstærket med to nye aftaler. Aftalerne er ikke bindende, bekræfter Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse onsdag aften.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) har tirsdag underskrevet to aftaler. Heri lægger Danmark og Rwanda op til et tættere asyl- og migrationssamarbejde.

- Vi er i Rwanda for at styrke det gode forhold, som vi har opbygget i løbet af de seneste år. Ikke mindst om kvoteflygtninge og støtte til de flygtninge, der opholder sig i landet, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i meddelelsen.

Det har tidligere været fremme, at Rwanda som det første land er åben for at huse et dansk modtagecenter uden for Europa.

Mennesker, der søger asyl i Danmark, skal flyttes til centeret i eksempelvis Rwanda, mens deres sag behandles.

Tirsdag dukkede der billeder af de to ministre op på twitterprofilen for udenrigsministeriet i Rwanda.

Det har fået flere medier til at spørge til, hvad aftalen nærmere indeholder. Men det er endnu uklart.

Næstformand i Udenrigspolitisk Nævn Michael Aastrup Jensen (V) har undret sig over, at der er indgået en aftale, uden at nævnet er blevet orienteret.

Ekstra Bladet har skrevet om sagen og har talt en ekspert, der kalder Rwanda for et "semidiktatur".

Præsident Paul Kagame har siddet på magten i cirka 20 år og blev tildelt 99 procent af stemmerne ved det seneste parlamentsvalg.