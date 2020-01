Skattestyrelsen bortviste og politianmeldte i 2015 og 2017 to medarbejdere, som var mistænkt for at misbruge offentlige midler. (Arkivfoto)

Artiklen: To medarbejdere i Skat politianmeldt for svindel

Skattestyrelsen fortæller, at medarbejdere er blevet bortvist efter mistanke om misbrug af statens midler.

To medarbejdere i skattevæsnet er inden for de seneste år blevet bortvist og politianmeldt på grund af mistanke om svindel.

Det oplyser Skattestyrelsen til Berlingske.

Oplysningen kommer, efter at Rigsrevisionen i en ny rapport har rettet kritik mod Skatteministeriet for at føre en "mangelfuld og svag" kontrol med statens indtægter, skriver avisen.

De bortviste medarbejdere blev politianmeldt i henholdsvis 2015 og 2017.

Den ene sag drejede sig om svindel for knap 3 millioner kroner, mens den anden drejede sig om et beløb på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

Direktør i Skattestyrelsen Merete Agergaard understreger dog, at de to sager ikke direkte kan kobles til de svagheder i kontrollen med statens indtægter, som Rigsrevisionen beskriver i sin rapport.

Det skyldes måden, misbruget i de to sager er sket på.

I sagen fra 2015 misbrugte en nu tidligere medarbejder sin egen og sine kollegers adgang til skattevæsnets systemer til uretmæssigt at få udbetalt et beløb til en tredjemand.

Der er faldet dom i sagen, og pengene skal betales tilbage.

Sagen fra 2017 udsprang af det daværende Skat Motor. Her angav en medarbejder angiveligt nogle prisfastsættelser for lavt.

Det førte ifølge Skattestyrelsen til manglende afbetaling på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

- Den sag blev også opdaget og vedkommende bortvist og politianmeldt. Det er meget forargelige sager, og sager vi - som vi skal - har orienteret Rigsrevisionen om, siger direktør Merete Agergaard til Berlingske.

Af Rigsrevisionens rapport fremgår det, at der på grund af Skatteministeriets utilstrækkelige kontrol med statens årlige indtægter er en klar "forhøjet risiko" for, at medarbejdere kan svindle.

I rapporten peges der direkte på en af de svagheder i kontrolsystemet, der blev afsløret i forbindelse med Britta Nielsen-sagen. Hun er mistænkt for økonomisk svindel i Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner.

Ifølge Berlingske skriver Rigsrevisionen i sin rapport, at den "løbende er blevet orienteret om forskellige sager".

Derudover har Skatteministeriet oplyst til Rigsrevisionen, at der i øjeblikket undersøges nye sager, hvor der er mistanke om, at medarbejdere i skattevæsnet har misbrugt statens penge.