To mænd varetægtsfængslet i sag om skud mod knivbevæbnet mand

Lørdag eftermiddag er en 52-årig mand i Retten i Aarhus sigtet for drabsforsøg i forbindelse med en demonstration fredag, hvor lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, var i det vestlige Aarhus. En 40-årig formodet medgerningsmand er sigtet for medvirken til drabsforsøg. Dommeren har besluttet, at retsmødet holdes for lukkede døre.

Foto: Presse-Foto.dk/Ritzau Scanpix