To mænd tjente millioner på leasingsvindel med biler

Det koster to mænd to års fængsel og bøder på henholdsvis 15 og 19 millioner kroner, at de har snydt med moms.

Retten i Randers har fredag idømt to mænd to års fængsel og millionbøder i en sag om svindel med luksusbiler.

Mændene snød med moms, da de gennem tre år importerede leasingbiler fra Tyskland.

Den ene - 30-årige Onur Sabir - er foruden to års fængsel idømt en bøde på 19 millioner kroner. Det svarer til det, som han har snydt staten for.

Den ene - 27-årige Rohit Dhiman - skal ud over fængselsstraffen på to år betale en bøde på 15 millioner kroner.

Mændene havde på forhånd tilstået de fleste anklager i sagen. Rohit Dhiman har besluttet ikke at anke dommen, mens Onur Sabir overvejer, om han vil anke til landsretten.

- Min klient er mest af alt lettet over, at sagen nu er overstået, og at der er kommet en afklaring, siger Camilla Puggaard, der er forsvarer for Rohit Dhiman, til DR Nyheder.

Sagen mod de to mænd er en del af et større sagskompleks om snyd med moms.

En tredje i sagen - 29-årige Omer Akbar Raja - blev 5. marts idømt to et halvt års fængsel samt en bøde på 19 millioner kroner.

Lars Petersen, der er specialanklager i Særlig Efterforskning Vest, fortæller til Ritzau, at mændene, der er dømt fredag, har haft en form for underordnet rolle, mens den 29-årige har været et led over dem.

Anklageren forklarer, at svindlen er foregået ved, at der er blevet oprettet et form for "skraldespandsselskab", som har købt de tyske biler og solgt videre til et moderselskab i Danmark.

- Der er et moderselskab i Danmark, og naturligt vil det være det selskab, som vil bestille de biler i Tyskland, men man skyder et skraldespandsselskab indimellem, som ikke har andet formål end at unddrage moms, siger Lars Petersen.

Formelt skal skraldespandsselskabet betale moms, men det betaler selskabet ikke, forklarer anklageren.

- Man har et mellemled, som egentlig kun har til formål at unddrage momsen, for når Skattestyrelsen kommer og skal indkradse momsen for bilerne købt i Tyskland, er selskabet gået konkurs, siger Lars Petersen.

Der mangler stadig at blive ført to sager i komplekset. Men her mangler anklagemyndigheden fortsat rejse tiltale, og det bliver muligvis først afgjort til efteråret.