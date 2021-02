To mænd stukket ned - den ene er i kritisk tilstand

To mænd er mandag eftermiddag i det centrale Haderslev blev stukket med kniv. Politiet har anholdt en 41-årig mand i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de to sårede mænd begge er 34 år. Den enes tilstand betegnes af politiet som "kritisk", mens den anden er uden for livsfare.