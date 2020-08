To mænd slipper med milde straffe for røveri i Hvidovre

En 25-årig kvinde blev slået i hovedet med skaftet på en økse og fik gaffatape for munden og om hænderne, da to mænd i januar trængte ind i hendes hjem på Holmelundsvej i Hvidovre.

Den ældste mand - en 34-årig makedoner - blev straffet med halvandet års fængsel. Hans halvfætter på 21 blev straffet med et år og tre måneders fængsel.

For selv om der var tale om et røveri i en anden persons hjem - og dermed et hjemmerøveri - så mente retten ikke, at der var tale om det, der i den juridiske litteratur kaldes for et "egentligt hjemmerøveri".

Sådan et er karakteriseret ved, at gerningsmand og offer ikke har nogen forudgående relation, at gerningsmanden har en formodning om, at der findes værdier hos offeret, og at gerningsmanden trænger ind i offerets hjem.

Er alle tre betingelser opfyldt, er der tale om et "egentligt hjemmerøveri", og det straffes i udgangspunktet med fem års fængsel.

Men de to mænd forklarede under sagen, at de var kommet til netop kvindens lejlighed, fordi de havde købt stoffer af hendes daværende kæreste. Stoffer, som de var utilfredse med.

Kvindens daværende kæreste var dog ikke i lejligheden. Røverne fik ikke andet med sig end kvindens dankort, fire piller, fire mobiltelefoner og et par guldørenringe.

Røveriet stoppede, fordi politiet ringede på døren. En nabo havde hørt tumult og havde slået alarm.

Ordensmagtens ankomst fik gerningsmændene til at flygte ud over altanen. Den ældste brækkede anklen, kunne ikke flygte og blev anholdt umiddelbart uden for bygningen.

Den yngre var mere gesvindt og nåede sikkert ned via altanen nedenunder. Han blev dog anholdt i en bil i nærheden.

På baggrund af mændenes forklaring om narkokøbet valgte retten altså alene at dømme for et almindeligt røveri, som straffes langt mildere. De blev desuden straffet for grov vold på grund af slaget med økseskaftet.

Ud over fængselsstraffene valgte retten at udvise den yngste mand af landet med et indrejseforbud i 12 år. Den ældste fik en advarsel om udvisning.

Han har opholdt sig i landet i mange år og har både kone og børn i landet. Derfor er hans tilknytning for stor til, at retten vil udvise ham.

Julie Skovgaard fortæller, at hun nu overvejer, hvorvidt hun vil indstille til, at dommen bør ankes til Østre Landsret. Det bliver Statsadvokaten for København, som skal træffe den beslutning.