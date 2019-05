To mænd skal flere år i fængsel for skyderi ved pizzeria

Ud af sideruden på bilen hang en mand, som affyrede fire-seks skud mod to mænd, der kun undgik at blive ramt ved at søge dækning bag en parkeret bil.

Onsdag er 22-årige Nikki Frederick Nielsen og 23-årige Emil Linnert Røgen hver idømt syv år og seks måneders fængsel i sagen.

Trods de hårde straffe er dommen ikke en ubetinget succes for anklagemyndigheden.

De to mænd var tiltalt for drabsforsøg, men nævningetinget fandt dem "kun" skyldige i at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Desuden mente anklagemyndigheden, at skyderiet skete som et led i konflikten mellem banderne Loyal To Familia og Gremium.

Derfor ville man have bandeparagraffen i spil. Den betyder, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis en forbrydelse sker som led i en bandekonflikt.

Det blev dog afvist af dommere og nævninger, der ikke fandt det bevist, at skyderiet skete i forbindelse med en konflikt mellem grupperne.

En tredje mand var også tiltalt i sagen, men retten fandt det ikke bevist, at han havde deltaget i skyderiet.

Til gengæld blev 22-årige Jamal Jonathan Amhdar-Larsen idømt to år og ni måneders fængsel for anden kriminalitet - blandt andet besiddelse af stoffer og våben.

Sidstnævnte valgte at modtage dommen, mens de to andre dømte valgte at tænke over, om de vil anke deres domme til landsretten.