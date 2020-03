To mænd sigtes for forsøg på at lave bomber

To mænd er torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. De er begge sigtet for at forsøge på at fremstille bomber.

Det fortæller senioranklager fra Nordsjællands Politi Kenn Jørgensen.

-To personer har været i besiddelse af alvorlige effekter, som kan bruges til fremstilling af bomber, siger han.