To mænd og en kvinde antændte fem brande i Nykøbing Mors

I timen op til midnat måtte brandfolk i Nykøbing Mors fredag aften rykke ud til fem brande i containere og affaldsspande.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- To af containerne stod tæt på beboelse og truede med at brede sig til husene. Men brandfolkene var hurtigt fremme og forhindrede ilden i at brede sig, fortæller politiets vagtchef Jesper Brøndum.