To mænd med banderelation anholdt for drab i Mjølnerparken

To mænd med banderelationer er tirsdag morgen anholdt for drabet på en 22-årig mand i Mjølnerparken i København 9. november, oplyser politiet.

Mændene, der er 21 og 18 år, fremstilles i et grundlovsforhør senere tirsdag. Her skal en dommer afgøre, om politiets mistanke er så stærk, at der er grundlag for at varetægtsfængsle de to.