To mænd i 20'erne stukket med kniv i Sønderborg

To unge mænd blev natten til lørdag stukket med en kniv i Stengade i Sønderborg.

- Han er uden for livsfare, siger vagtchefen lørdag morgen.

Det andet offer er 26 år, og han er blevet behandlet og udskrevet igen.

Mændene er fra lokalområdet.

To mænd på 27 og 45 år - de er ligeledes fra Sønderborg-området - er blevet anholdt for knivstikkeriet.

Lørdag morgen lød det ellers fra politiet, at de arbejdede på at finde gerningsmændene. Men lørdag middag oplyser politiet på Twitter, at mændene blev anholdt allerede klokken 02.20 - altså kort efter knivstikkeriet.

De to mistænkte vil lørdag klokken 16 blive fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg. Her vil de blive mødt af en sigtelse om drabsforsøg.

Står det til anklageren, skal retsmødet foregå for lukkede døre. I så fald vil politiets beviser holdes hemmelige, og det samme vil de mistænktes eventuelle forklaringer.