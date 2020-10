Artiklen: To mænd fængslet for drab på parkeringsplads

Politiet har tilsyneladende fået et gennembrud i sagen, hvor mand blev dræbt med to skud på parkeringsplads.

Tirsdag morgen blev en 47-årig mand fra Hvidovre fundet dræbt af skud på en parkeringsplads i Hedeland ved Tune.

Fredag har en dommer ved Retten i Roskilde besluttet, at to mænd på 25 og 27 år, der er sigtet for drabet, skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Den 47-årige blev mandag morgen klokken 07.12 fundet død ved sin blå Toyota Avensis på parkeringspladsen "Vinterasserne" i Hedeland, der ligger i Greve Kommune.

Det viste sig, at han var dræbt af to skud.

Natten til tirsdag anholdt politiet en 49-årig mand fra Roskilde. Han blev tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør. Dommeren fandt dog ikke mistanken mod ham tilstrækkeligt begrundet, og han blev løsladt.

Torsdag aften slog politiet igen til i Roskilde og anholdt to mænd. Den 25-årige blev anholdt klokken 20.17, og godt to timer senere blev den 27-årige klokken 22.23 anholdt.

Fredagens grundlovsforhør blev af hensyn til politiets efterforskning holdt for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden foreløbig er afskåret fra at få at vide, hvorfor politiet mistænker de to mænd, og hvad de forklarede i retsmødet.

Før dørene blev lukket, nåede de to mænd dog at nægte sig skyldige i anklagerne, skriver Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret.