To mænd fængslet for brandattentat mod testcenter

En 51-årig mand og en 49-årig mand er ved Retten i Glostrup begge blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at stå bag et brandattentat mod et testcenter i Ballerup den 16. marts.

Mændene er yderligere sigtet for at stå bag forsætlig brandstiftelse i Rødovre dagen inden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi onsdag.