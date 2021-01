To mænd fængsles efter afbrænding af statsministerdukke

Kort før klokken 19.30 blev der sat ild til en mannequindukke med et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) klistret til ansigtet.

På dukken var monteret et skilt hvorpå der blandt andet var skrevet "hun må og skal aflives". Afbrændingen har ført til foreløbig tre anholdelser.

Det er kommet frem søndag i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg. Hidtil har der kun været kendskab til to anholdelser.

I retten er to mænd blevet fremstillet. Dommer Christian Wenzel har søndag aften besluttet at varetægtsfængsle dem indtil 19. februar.

De fængsles for brud på straffelovens paragraf 115 samt 266. Førstnævnte handler om forbrydelser mod regeringen. Sidstnævnte handler om trusler.

Mændene blev anholdt natten til søndag. De blev sigtet efter straffelovens paragraf 113 om angreb på regeringen, hvilket kan give op til 16 års fængsel.

Dommeren på Frederiksberg mente dog ikke, at der var belæg for at fængsle demonstranterne efter denne meget alvorlige paragraf.

Mændene nægter sig skyldige. De er henholdsvis 30 og 34 år og var begge klædt i sorte sweatshirts under grundlovsforhøret.

Kort før grundlovsforhøret gik i gang, blev den tredje person anholdt.

Han vil blive stillet for en dommer mandag formiddag.

Mens de første to mænd afgav forklaring i Retten på Frederiksberg, blev dørene til retssalen lukket for de fremmødte journalister. Det skete på anmodning af senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi.

Han henviste til, at der efter politiets opfattelse er en fjerde person på fri fod, som menes at spille en rolle i afbrændingen af statsministerdukken.

- Der er en navngiven bagmand, som ikke skal kunne orientere sig om sagens beviser gennem medierne, lød det fra Søren Harbo.

Politiet havde inden grundlovsforhøret rejst en underordnet sigtelse om trusler, som netop var den, dommeren valgte at følge.

Ved afsigelsen af kendelsen fortalte dommeren, at det var den 30-årige, der ifølge de sigtedes forklaringer medbragte dukken til demonstrationen, mens mændene var fælles om at bære dukken og placere den et synligt sted.

- Men der er ikke mistanke om, at de bidrog til at antænde dukken, konstaterede dommer Christian Wenzel.

Det anses som en skærpende omstændighed, at truslen - som det ifølge dommeren var tale om - var rettet mod statsministeren. Ifølge straffelovens paragraf 115 kan det øge straffen med op til det dobbelte.

Afbrændingen af mannequindukken fandt sted foran koncertstedet Forum på Frederiksberg - ifølge sigtelsen klokken 19.25.

Det var gruppen "Men in Black", der havde arrangeret demonstrationen.

De to fængslede demonstranter har bedt om tid til at overveje, hvorvidt de skal kære fængslingen.