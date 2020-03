To mænd er fængslet for at skyde ind i lejlighed i Korsør

To mænd er blevet varetægtsfængslet til 16. april efter en skudepisode i Korsør den 8. marts.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet sigter de to for drabsforsøg, men dommeren valgte at varetægtsfængsle dem på en mistanke om, at de er skyldige i at bringe andres liv eller førlighed i fare.