To mænd er anholdt og sigtet for knivdrab i Herning

Få dage efter fund af kniv i en kloak i det centrale Herning er to mænd sigtet for at have knivdræbt 22-årig.

En 21-årig og en 22-årig skal onsdag formiddag klokken 10.00 stå ansigt til ansigt med en dommer, når de fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning sigtet for drab.

Mændene mistænkes for at have stukket en 22-årig mand ned i den centrale del af Herning natten til den 5. august. Manden døde af sine kvæstelser.

De to sigtede blev anholdt tirsdag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det skete i forbindelse med en politiaktion på flere adresser i Herning.

Anholdelserne kommer kort tid efter, at det lykkedes politiet at fiske det formodede gerningsvåben op af en kloak i byen. En kniv blev fundet i en kloak i Museumsgade, der ligger tæt på gerningsstedet.

Den 22-årige blev stukket i brystet med en kniv i området ved Smedegade og Grønnegade. Han slog selv alarm til politiet, da han om natten ved 03-tiden var blevet overfaldet. Men hans liv stod altså ikke til at redde.

Siden har politifolk efterforsket sagen, som ifølge teorien bunder i et opgør om narkotika.

Det egentlige motiv er dog endnu ikke slået fast, oplyser Tue Nissen, der er leder af sektionen for personfarlig kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politis centrale efterforskning.

- Vi har arbejdet intensivt med den her sag, og det er dét store efterforskningsarbejde, der gør, at vi i går (tirsdag, red.) kunne skride til anholdelse af de to personer, udtaler han i pressemeddelelsen onsdag.

- Vi kender fortsat ikke det konkrete motiv for knivstikkeriet, men det vil vi i den kommende efterforskning søge at afklare, siger han videre.

Det er ikke oplyst, hvordan mændene forholder sig til sigtelsen.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved retsmødet onsdag. Derfor har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Lukkede døre ved et retsmøde betyder, at offentligheden kun får kendskab til sigtelsen, og hvordan de sigtede forholder sig til den. Deres mulige forklaringer og politiets beviser får kun dommere og sagens parter indblik i.