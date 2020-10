To mænd dømt - taget med 150 kilo hash på parkeringsplads

Takket være et tip kunne politiet torsdag anholde to mænd i færd med at flytte 150 kilo hash mellem to biler på en parkeringsplads i Glostrup.

Og der var hurtig afregning. For da mændene fredag blev stillet for en dommer i Retten i Glostrup, var de klar til at tilstå. Derfor kunne de idømmes en straksdom, der lød på to års fængsel.