To mænd dømt for at besidde pistol der blev brugt til drab

En af mændene forklarede, at han fandt pistolen i et uaflåst skur, men afviser at han gav den til drabsmand.

To mænd på 30 og 48 år er fredag ved Retten i Kolding blevet idømt to år og tre måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Den ene har erkendt, at han har haft fat i den pistol, der to dage senere blev brugt i drabet på en 24-årig mand i Korskærparken i Fredericia.

En 28-årig mand, der er eller har været medlem af banden Loyal To Familia, er sigtet og sidder varetægtsfængslet for drabet.

De to dømte mænd har kendt hinanden i flere år, og de kender også begge den drabssigtede.

Jesper Mørck Leed Thuesen forklarede ifølge Fredericia Dagblad, at han 22. februar fandt en pistol i et uaflåst skur, der hører til hans bopæl. Han tog pistolen med indenfor, hvor han havde besøg af Carcy Wandy Petersen.

I første omgang troede ingen af dem på, at der var tale om en rigtig pistol. Men efter at have undersøgt den og magasinet, der indeholdt patroner, nærmere stod det klart for Thuesen, at den var ægte.

Petersen har under hele sagen fastholdt, at han ikke vidste, at pistolen var ægte, skriver Fredericia Dagblad.

Efter at have undersøgt pistolen, lagde Thuesen den tilbage i skuret, forklarede han. Da den drabssigtede dagen efter dukkede op og spurgte efter våbnet, var det væk.

Ifølge anklageskriftet skulle Petersen have taget pistolen i skuret og givet det til den formodede drabsmand. Denne del at tiltalen fandt domsmandsretten ifølge Fredericia Dagblad ikke bevist.

Thuesens dna blev fundet på et affyret patronhylster i nærheden af gerningsstedet i Korskærparken. Han erkendte da også, at han har rørt ved våbnet.

Derimod nægtede Petersen sig skyldig i våbenbesiddelse. Han sad passivt i en sofa, mens Thuesen undersøgte våbnet, lød forklaringen ifølge Fredericia Dagblad.

Begge mænd ankede dommen på stedet.