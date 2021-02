Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs, besøgte det vestlige Aarhus 5. juni sidste år. Det provokerede mange beboere i området. En 53-årig mand, der var bevæbnet med en kniv, trængte ind bag politiets afspærring. Han blev dog sat ud af spillet, da en betjent skød ham i benet. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

To mænd dømt for angrebsforsøg mod Paludan

Målet var ikke at dræbe, men at skade Rasmus Paludan, konkluderede retten, der mandag dømte to mænd for forsøg på knivoverfald på lederen af partiet Stram Kurs.

Danmark - 08. februar 2021

To mænd blev mandag dømt for at have forsøgt at angribe partileder Rasmus Paludan ved en demonstration i det vestlige Aarhus grundlovsdag sidste år. Retten i Aarhus idømte den ene - en 53-årig mand - psykiatrisk behandling på ubestemt tid. Det var ham, der iført hvidt jakkesæt trængte igennem politiets afspærring og med en kniv nærmede sig stifteren af Stram Kurs.

