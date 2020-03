To mænd blev skudt i benene i Aarhus - ny mistænkt er anholdt

Godt ni måneder efter en skudepisode i det vestlige Aarhus er en 21-årig mand blevet anholdt af politiet og sigtet for et dobbelt drabsforsøg.

Manden sigtes for at have forsøgt at dræbe to andre mænd med skud på Kappelvænget 19. juni, oplyser Østjyllands Politi. De to blev begge ramt i benene.