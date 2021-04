To mænd anklages for at rasere fredede klitter

Nu er to mænd tiltalt for at stå bag det, som politiet og anklagemyndigheden betegner som groft hærværk på fredet natur.

Onsdag indledes den opsigtsvækkende retssag ved Retten i Hjørring.

Ifølge anklageskriftet var det en 39-årig mand, der kørte gummigeden.

Men det skete efter tilskyndelse fra en 62-årig mand. Det er den nordjyske erhvervsmand Hans Andersen.

Han har tidligere over for blandt andre TV2 Nord og Nordjyske bekræftet sin involvering i sagen.

- Jeg har hverken kørt gummigeden eller direkte ordret den til arbejdet. Jeg erkender dog, at uden mig var det aldrig sket, og derfor vil jeg gerne undskylde det skete.

- Hvis retten til sin tid - og i rette sammenhæng - kommer frem til, at der er sået et frø fra min side, påtager jeg mig selvfølgelig det fulde ansvar, skrev han til Nordjyske.

Hans Andersen har en sommerbolig med udsigt ud over det pågældende klitområde.

De to klitområder er nu blevet retableret af Frederikshavn Kommune.

Politiet anslår, at der er sket skader for cirka 447.000 kroner.

Hans Andersen har ifølge lokale medier anfægtet, at der er flyttet så meget sand, som politiet hævder, og at genopretning af klitterne beløber sig til næsten en halv million kroner.

Udover groft hærværk efter straffeloven er de to mænd tiltalt efter naturbeskyttelsesloven for at skade "landskabelige og kulturhistoriske værdier af betydning for almenheden".

- Det er ikke så tit, at der bliver rejst tiltale efter den paragraf, men vores vurdering er, at klitterne i Skagen er helt særegne og har en helt særlig betydning i den danske kulturhistorie, og derfor har vi valgt også at tage den paragraf i brug, har specialanklager Jan Østergaard tidligere udtalt.

Skagen Sønderstrand kendes blandt andet fra kunstens verden, hvor stranden har lagt motiv til det ikoniske maleri af P.S. Krøyer "Sommeraften på Skagen Sønderstrand".

Der er afsat tre dage til behandling af sagen, og der ventes dom 9. april.