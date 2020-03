To mænd anholdt for at stikke mand i nakken på P-plads

- Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at anholde to mistænkte i denne grove sag. Det er dog vores vurdering, at der fortsat er gerningsmænd på fri fod i denne sag og derfor forsætter efterforskningen, siger politikommissær Henrik Hougaard i pressemeddelelsen.

Overfaldet skete fredag aften omkring klokken kvart i otte. Politiets efterforskning har vist, at en gruppe på flere personer på en P-plads ud for Skagensgade 3 i Høje Taastrup overfaldt en 22-årig mand.

Ved overfaldet blev manden stukket i nakken med en kniv. Politiet betegner det som "et kraftigt knivstik".

De to mænd, som politiet nu har anholdt, er henholdsvis 24 og 27 år. De vil torsdag blive fremstillet for en dommer ved Retten i Glostrup. Her vil anklagemyndigheden kræve dem fængslet.

Af hensyn til den videre efterforskning af sagen, ønsker politiet ikke at dele yderligere ud af oplysningerne i sagen. Anklagemyndigheden vil også bede om, at offentligheden ikke skal have adgang til torsdagens retsmøde, så oplysningerne om sagen heller ikke ad den vej kan slippe ud.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen som et forsøg på manddrab.