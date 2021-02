To mænd afviser racistisk overfald: Vi har intet imod muslimer

To mænd afviser til det sidste alle anklager om et racistisk motiveret overfald på to mænd af tamilsk og somalisk oprindelse i landsbyen Mørke på Djursland.

Sagen behandles ved Retten i Randers, hvor de to mænd er tiltalt for at have slået de to mænd i hovedet og på kroppen, dels med knyttede hænder og dels med knojern.