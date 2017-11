To ledere i DR er suspenderet efter upassende adfærd

To ledende medarbejdere i DR Kultur er blevet suspenderet i en sag om upassende adfærd over for praktikanter. Det sker i kølvandet på kampagnen #Metoo.

Det skriver Ekstra Bladet på sit nyhedssite.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har forlydender om, at den ene leder har udvist "særdeles upassende adfærd over for praktikanter", ført til suspenderingerne.