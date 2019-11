To fremmedkrigere har fået frataget pas efter hastelov

To personer har fået frataget deres statsborgerskab, efter at den hastebehandlede lov om fratagelse af fremmedkrigeres pas er trådt i kraft.

Loven giver den siddende udlændinge- og integrationsminister mulighed for uden en rettergang at inddrage en borgers statsborgerskab, hvis vedkommende har handlet "til alvorlig skade for landets vitale interesser".

- Der er i alt fire sager, hvoraf de to har fået frataget deres statsborgerskab, og der er to, der stadigvæk er ved at blive sagsbehandlet, siger Mattias Tesfaye.

Den ene er dansk-tyrkisk statsborger, der er efterlyst af dansk politi for terrorisme. I 2016 blev han i byretten i København fængslet uden at være til stede.

Han er sigtet for terrorisme ved at lade sig hverve til den militante bevægelse Islamisk Stat. Retten har nedlagt navneforbud.

Ifølge mandens advokat, Mette Grith Stage, har han længe forsøgt at komme til Danmark for at komme for en domstol. Han har i pressen selv erkendt at have meldt sig til Islamisk Stat.

Spørgsmålet er derfor, hvordan han kan komme til Danmark og afgive forklaring i byretten.

- Det er ikke op til mig at afgøre. En dansk dommer skal afgøre, hvordan personen kan indgå i retssagen, siger Mattias Tesfaye.

Ifølge Berlingske oplysninger er der i den anden sag tale om en kvinde, der mistænktes for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Ritzau forsøger at få bekræftet den pågældendes identitet.

Det er uklart, hvorvidt hun formelt er sigtet for terrorisme, og om hun overhovedet har en advokat.

Adspurgt om der er flere sager på vej, svarer Mattias Tesfaye.

- Det tør jeg ikke sige. Hvis der er grundlag for at starte nye sager, så starter vi dem selvfølgelig op, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmål: Hvor mange pas forventer I at kunne fratage den kommende tid?

- Det tør jeg slet ikke svare på. Det er jo ikke hundredvis af mennesker. Det er jo få mennesker, men det er også bare vigtigt at få sagt, at det er vigtigt for Danmarks sikkerhed, at vi træffer de her afgørelser, siger ministeren.

Personer, som får frakendt deres statsborgerskab, har fire uger til at klage over afgørelsen, men der er mulighed for dispensation, hvis der er en god grund til, at personen ikke har sendt sin klage inden for fristen på fire uger. Det afgør en dommer.

Flere har kritiseret, at beskeden bliver sendt til pågældendes e-boks.