To færre er indlagt med coronavirus i Danmark

Der er fem på intensiv og tre i respirator. Det er disse patienter, der har det værst.

Ifølge opgørelsen er næsten en million danskere blevet testet for coronavirus - 991.101 personer er registreret testet for coronavirus.

13 har den seneste døgn overstået infektionen. En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, er glad for, at der er to færre indlagt end onsdag.

Men han er en smule bekymret over, at der er 32 nye smittetilfælde.

- Jeg tænker, det er rigtig godt, at antallet af indlagte patienter er færre. Det tyder på, at coronaepidemien er under kontrol. Men det bekymrer mig, at der er 32 nye smittetilfælde.

- Der bliver stadigvæk testet omkring 10.000 borgere hver dag, og det viser jo, at epidemien stadig er i gang. Selv om det ser godt ud, skal man ikke være helt rolig, siger han.

Han mener, at de nye smittetilfælde indikerer, at virusset kan sprede sig hurtigt igen.

- Erfaringerne fra udlandet er jo, at det pludselig kan blusse op, og så bliver man nødt til at lukke ned. Befolkningen skal vide, at virusset er her, men at der er styr på det indtil videre. De åbninger, der er lavet, er foreløbig gået rigtig godt.

Men, tilføjer Torben Mogensen, der er ingen grund til at slække på hygiejnemæssige forholdsregler.

- Vi skal ikke kaste alt det, vi har opnået, over bord. Virus er her stadig, siger han.