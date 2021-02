To fængslet efter uro ved demo mod coronarestriktioner

En 23-årig mand og en 26-årig kvinde er torsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i to uger for at have deltaget i uroen ved en demonstration mod blandt andet coronarestriktioner den 9. januar.

Demonstrationen var arrangeret af bevægelsen Men In Black og endte i uroligheder, hvor politiet trak stavene mod demonstranterne.

De er begge sigtet for grov vold, vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Ifølge sigtelsen kastede kvinden to gange en dåse mod politiet på henholdsvis H.C. Andersens Boulevard og i krydset mellem Blegdamsvej og Tagensvej. Manden kastede ifølge sigtelsen en ukendt genstand mod politiet.

Desuden tilskyndede de begge ifølge politiet andre til at kaste ting mod politiet.

I grundlovsforhøret nægtede de sig begge skyldige, men ville ellers ikke udtale sig.

Videoer, der blev optaget under urolighederne, overbeviste dog dommeren om, at der i hvert fald er en begrundet mistanke om, at de har kastet ting mod politiet.

I forbindelse med demonstrationen blev 18 personer anholdt, og syv blev dagen efter varetægtsfængslet.

Desuden blev en 30-årig kvinde for et par uger siden anholdt og varetægtsfængslet.

Ifølge politiet opfordrede hun til hærværk, da hun under demonstrationen gik på scenen og i en megafon råbte, at demonstranterne skulle gøre opmærksom på sig selv.

- Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her, lød det blandt andet.

Da demonstranterne efterfølgende bevægede sig ned ad Strøget, opløste politiet demonstrationen, og det kom til sammenstød.