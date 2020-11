To er i kritisk tilstand efter trafikulykke i kryds

To biler stødte sammen i et kryds i Stenlille mandag formiddag. To personer meldes i kritisk tilstand.

To personer er i kritisk tilstand efter en trafikulykke mandag formiddag.

Det oplyser vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske Medier.

Ulykken skete i Stenlille klokken 11, hvor to personbiler stødte sammen i krydset ved Sorøvej og Hovedgaden.

De tilskadekomne sad i samme bil, og de er kørt på sygehuset til behandling for deres skader, skriver mediet.

Det fremgår af artiklen ikke, hvor mange personer der har været involveret i ulykken i alt, eller hvad de øvriges tilstand måtte være.

Årsagen til ulykken er mandag eftermiddag uvis. En bilinspektør har været på stedet for at undersøge omstændigheder ved trafikulykken i håb om at kaste lys over hændelsen.

Bilinspektører undersøger typisk både vejforholdene ved ulykkesstedet og de forulykkede køretøjer.

Ritzau har mandag eftermiddag uden held forsøgt at få fat på Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i forbindelse med sagen.