To er bragt på hospitalet efter trafikuheld i Skodsborg

To biler er kørt sammen i Skodsborg i Nordsjælland. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter torsdag aften.

- Alvorligt færdselsuheld på Skodsborgvej i Skodsborg, hvor to personbiler er kørt sammen, skriver politiet.

I de to biler sad en mand i hver. Den ene part blev i første omgang meldt alvorligt tilskadekommen, men hans tilstand er nu stabil. Det oplyser vagtchef Jakob Tofte natten til fredag.

- Der er tale om en 27-årig mand fra Gentofte, oplyser han.

Føreren af den anden bil er en 20-årig mand fra Hørsholm. Han er bragt på hospitalet med "lettere skader".

De pårørende er underrettet.

Politiet arbejder på stedet med teknikere og bilinspektører i forsøget på at fastlægge årsag og forløb. Arbejdet ventes at tage et par timer, lød det omkring klokken 23.15.

Årsagen til trafikuheldet kendes ikke.

- Det er for tidligt at gisne om. Det lader til, at den 20-årige bilist i et blødt sving er kommet over i den modsatte vejbane, hvorefter han rammer den anden bil delvist frontalt. Det tyder skaderne på de to biler på, siger Jakob Tofte.

Politiet har taget begge biler ind til nærmere undersøgelse.