To er anholdt for afbrænding af statsministerdukke

To personer er anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser om angreb på regeringen, oplyser Københavns Politi.

Anholdelserne sker, efter at en dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen lørdag blev brændt af ved en demonstrationen på Frederiksberg. Politiet har efterforsket sagen lørdag nat og søndag.

Dukken var påmonteret et skilt med ordene "Hun må og skal aflives".

- Det er fuldstændig uacceptabelt at fremføre så alvorlige trusler i et demokrati, og derfor er jeg godt tilfreds med, at den omfattende efterforskning allerede har ført til anholdelser i sagen, siger politidirektør Anne Tønnes, i en pressemeddelelse.

De anholdte er to mænd på 30 og 34 år. De bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Københavns Politi har efterforsket sagen i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET), og politiet kan ikke udelukke, at endnu flere bliver anholdt.

Strafferammen for overtrædelse af paragraf 113, som de to er sigtet for at overtræde, er 16 års fængsel. Dermed er paragraffen blandt de mest alvorlige i straffeloven.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at der er rejst yderligere sigtelser mod de to mænd.

Der er tale om paragraf 266, som man kan straffes efter, hvis man "truer med at foretage en strafbar handling, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd".

Politiet har rejst en underordnet sigtelse om, at truslerne skal anses som fremsat mod et medlem af regeringen, hvilket er en skærpende omstændighed.

Det kan komme i betragtning, hvis retten ikke er enig i, at der er tale om en overtrædelse af den alvorlige bestemmelse - paragraf 113.

Søndag eftermiddag har justitsminister Nick Hækkerup (S) endnu en gang understreget, at hændelserne ved lørdagens demonstration var uacceptabelt.

Demonstrationen var arrangeret af gruppen "Men in Black", der blandt andet er trætte af coronarestriktionerne og nedlukningen af landet.

- Landets love skal overholdes. Punktum. Vi er alle sammen frustrerede over den coronaepidemi, der nu har hærget Danmark og hele verden i et år. Vi håber alle, at det snart går over, og at vi igen kan lempe restriktionerne. Der er vi desværre bare ikke endnu, skriver Hækkerup blandt andet på Facebook.