To døde i voldsom brand

To udenlandske mænd er blevet fundet døde i et stuehus på en landejendom på Sengeløsevej i Høje Taastrup efter at en voldsom brand natten til tirsdag hærgede ejendommen. Det oplyser Vestegnens Politi.

Politiet er lige nu i gang med at underrette pårørende.

Politiet oplyser, at man ikke har nogen indikation på, at der er foregået noget kriminelt.

Både politi og brandmyndigheder efterforsker fortsat på brandstedet.

Branden blev anmeldt klokken 01.50. Da redningsmandskabet kom til stede, var huset omspændt af flammer.

Årsagen til branden kender man heller ikke endnu.