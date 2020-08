To danskere var om bord på coronaramt krydstogtskib i Norge

De fleste er nordmænd, men der er også turister fra 13 andre lande. Blandt dem er også to danskere, skriver nyhedsbureauet NTB.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om personerne fra Danmark, og hvor de befinder sig nu.

Norske myndigheder arbejder på at finde frem til alle de passagerer, der har været om bord på skibet siden smitteudbruddet.

Myndighederne har derfor taget kontakt til sundhedsmyndigheder i Danmark.

Også tyske, østrigske, filippinske, lettiske og estiske sundhedsmyndigheder er blevet kontaktet.

Skibet, der ligger i den nordnorske by Tromsø, har været brugt til krydstogtsejladser til Svalbard.

Det er to afgange, som myndighederne har fokus på. Den første var 17. juli og den anden 24. juli.

Der har samlet været 386 passagerer på de to sejladser.

Foreløbig er 36 af de i alt 163 besætningsmedlemmer på Hurtigrutens skib "Roald Amundsen" bekræftet smittet med coronavirus.

Norges regering har mandag strammet reglerne for krydstogtskibe.

Myndighederne vil i de kommende to uger ikke lade krydstogtskibe med over 100 personer om bord lægge til i norske havne.

- Vi indfører tiltaget for at stoppe smittespredning i Norge, og vi må gøre dette for at undersøge, hvad der har svigtet under udbruddet på Hurtigruten, og for at forhindre, at det sker igen, siger den norske sundhedsminister. Bent Høie, til norsk TV2.

Han siger også, at tilliden til rederiet Hurtigruten er svækket.

Ifølge norsk TV2 gik der to dage, fra rederiet hørte om den første smittede, til rederiet oplyste offentligheden om det.

Hurtigruten skal nu gennemgå sine rutiner og sende en redegørelse til den norske regering.