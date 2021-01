Den danske statskasse er blevet svindlet for over 12 milliarder kroner. Nu er der rejst tiltale for over ni milliarder kroner. (Arkivfoto)

Artiklen: To briter er tiltalt for udbyttesvindel for ni milliarder

To briter er tiltalt for udbyttesvindel for ni milliarder

To briter er blevet tiltalt for at have fået udbetalt over ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat fra den danske statskasse.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Der er tale om en britisk statsborger, der er bosat i Dubai samt en britisk statsborger, der er bosat i Storbritannien. Det er en formodet hovedmand og hans formodede håndlanger.

Der er ikke sat navne på de to i pressemeddelelsen. Men britiske Sanjay Shah, som bor i Dubai og tidligere er udpeget som hovedmanden, har tidligere erklæret sig klar til at møde i en straffesag i Danmark.

I udbyttesagen er der i alt blevet svindlet for 12,7 milliarder kroner. Selv om der er rejst tiltale mod to personer for svindel og forsøg på svindel for 9,6 milliarder kroner, fortsætter efterforskningen derfor, oplyser Bagmandspolitiet.

De to mænd mistænkes for på vegne af en række investorer og selskaber via et veltilrettelagt og organiseret svindelnummer at have indsendt mere end 3000 ansøgninger for at få udbetalt mere end ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat.

Bagmandspolitiet har foreløbig beslaglagt værdier i hele udbyttesagen for omkring tre milliarder kroner hos forskellige personer og selskaber i en række forskellige efterforskningsspor.

Det gælder blandt andet det spor, hvor der nu er rejst tiltale mod to personer.