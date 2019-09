To børn døde af komplikationer til E. coli-bakterie

Styrelsen oplyser, at to børn er døde som følge af sjælden komplikation. Tilfældene er ikke relateret.

To børn er døde på henholdsvis Fyn og i Københavnsområdet som følge af en sjælden komplikation til E. coli-bakterien VTEC.

Begge børn er døde af nyresvigt, men de to tilfælde er ikke relateret. Desuden har et tredje barn haft nyresvigt, men er overlevet.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut, understreger, at der ikke er tale om en epidemi og at der ikke er tale om et usædvanligt højt antal tilfælde.

- Lige nu har vi kendskab til, at der er tre, der har fået dette nyresvigt fra august til september. Det er ikke mere, end hvad vi ville forvente på denne tid af året. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at de hænger sammen.

- De er ikke smittet med den samme bakterie, så der er ikke tale om en fælles smittekilde. Så det er ikke et udbrud. Det er et tilfældigt sammenfald, siger hun.

Styrelsen oplyser, at den har orienteret forældre i de relevante institutioner, og at myndighederne arbejder intenst på sagen.

Ifølge fyens.dk er et af børnene fra Børnehuset Solstrålen. Barnet døde onsdag, og dødsfaldet har ført til, at børnehaven samt Gislev Friskole har været lukket onsdag og også er lukket torsdag.

Ifølge en skoleleder, som fyens.dk har talt med, har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke fundet det nødvendigt at lukke institutionen, men institutionen valgte at lukke for at få overblik over situationen.

Ifølge TV2 er det andet barn, der af død efter smitte med bakterien, fra Bavnehøj Skole i København. Barnet døde i ifølge tv-stationen 24. august.

Forældrene på skolen blev 26. august orienteret om dødsfaldet og fik et brev fra embedslægen med forholdsregler i forhold til hygiejne. Der blev dog ikke indført særlige tiltag - ligesom skolen heller ikke blev sat under karantæne, skriver TV2.

Tyra Grove Krause fortæller, at man kan tage det roligt, da der ikke er tale om en epidemi.

Men hvis man vil forebygge smitte med coli-bakterien, så kan man blandt andet sørge for at gennemstege oksekød samt holde kød og grøntsager adskilt i køkkenet.

- Lige præcis de her bakterier, som i sjældne tilfælde kan give nyresvigt, forekommer ofte i oksekød, siger hun og tilføjer:

- Derudover har man også set udbrud blandt børn, som har været på besøgsgårde og klappet køer og geder, uden at få vasker hænder bagefter.